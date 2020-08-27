Yarın Laptan’nın Bazı Bölgelerine Elektrik Enerjisi Verilemeyecek

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı ve Aytoro Mahallesi’ne yarın 09:30 ile 13:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ÖZ/HA)
Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı ve Aytoro Mahallesi’ne yarın 09:30 ile 13:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı ve Aytoro Mahallesi’ne yarın 09:30 ile 13:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ÖZ/HA)