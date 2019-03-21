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Yarın Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu Düzenlenecek

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Sağlık Bakanlığı, ;Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde yarın düzenlenecek Down Sendromu Farkındalık Etkinliğine tüm halk davet edildi.

Yarın Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu Düzenlenecek

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Sağlık Bakanlığı, ;Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde yarın düzenlenecek Down Sendromu Farkındalık Etkinliğine tüm halk davet edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:31
Yarın Down Sendromu Farkındalık Sempozyumu Düzenlenecek

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Sağlık Bakanlığı, ;Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde yarın düzenlenecek Down Sendromu Farkındalık Etkinliğine tüm halk davet edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Girne Innerwheel sponsorluğunda Bedesten’de düzenlenecek etkinlik saat 17.30’da kokteyl ile başlayacak. Daha sonra saat 18. 30’da yapılacak açılış  konuşmasının ardından sempozyuma geçilecek.

Sempozyumda DAÜ Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nahide Gökçora, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ali Yalçın,  Gelişimsel Pediatri Yan Dal Uzmanı Uzm. Dr. Doğa Ceren Tekgüç, DAÜ Dr.Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Uzm. Psikolog Naife Sevdalı Zaim, Doç Dr. Selma Akalın ve Yard. Doç .Dr. Hatice Bayraklı  tarafından sunumlar gerçekleştirilecek.

(ÖZ/HÖ)

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