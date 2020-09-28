Yarın Beyköy, Cihangir, Gökhan Ve Düzova’da Elektrik Kesintisi Yapılacak

Lefkoşa, 28 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova köylerinin elektrik enerjisi kesik olacağını duyurdu.
(TUĞ/ŞEB)
Lefkoşa, 28 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova köylerinin elektrik enerjisi kesik olacağını duyurdu.
Lefkoşa, 28 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova köylerinin elektrik enerjisi kesik olacağını duyurdu.
(TUĞ/ŞEB)