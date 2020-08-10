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Yarın yer yer sağanak bekleniyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:13
Yarın yer yer sağanak bekleniyor
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HAFTA BOYUNCA SICAKLIK 35-38 DERECE

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak beklendiğini, hafta boyunca sıcaklığın 35-38 derece civarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 11-17 Ağustos arasında bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı, sonraki günlerde açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Son Güncelleme: 10.08.2020 15:05
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