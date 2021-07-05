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Yarın yapılması planlanan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı

Dikkat!

05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:00
Yarın yapılması planlanan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı

Güzelyurt’ta yarın yapılması planlanan 3 saatlik elektrik kesintisinin, iptal edildiği açıklandı.

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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek elektrik kesintisinin iptal edildiği duyuruldu.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 18:08
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