Yarın yapılması planlanan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı
Dikkat!
Yarın yapılması planlanan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı
Dikkat!
05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:00
Güzelyurt’ta yarın yapılması planlanan 3 saatlik elektrik kesintisinin, iptal edildiği açıklandı.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek elektrik kesintisinin iptal edildiği duyuruldu.
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