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Yarın ve Pazar sabahı yer yer don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve Pazar sabahı yer yer  don olayı beklendiğini duyurdu.

19 Şubat 2021 Cuma 15:20
Yarın ve Pazar sabahı yer yer don olayı bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, hafta başından itibaren sıcaklıklar 4 derece artacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Şubat arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

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En yüksek hava sıcaklığı, hafta sonu, iç kesimlerde ve sahillerde 12- 15, diğer günlerde ise  16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Son Güncelleme: 19.02.2021 16:32
Anahtar Kelimeler:
Don Olayı
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