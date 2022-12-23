Yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın ve pazar günü, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Pazartesi az bulutlu, salı açık ve az bulutlu, çarşamba az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Perşembe ve cuma günleri ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimler ve sahillerde 17–20 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.