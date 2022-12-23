banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist...
GAÜ’den çifte şampiyonluk
Mevlide Davet
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
banner404

Yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor

23 Aralık 2022 Cuma 17:50
Yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                     

Hava, yarın ve pazar günü, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Pazartesi az bulutlu, salı açık ve az bulutlu, çarşamba az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Perşembe ve cuma günleri ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimler ve sahillerde 17–20 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı açıklandı
GAÜ’den çifte şampiyonluk
GAÜ’den çifte şampiyonluk
Mevlide Davet
Mevlide Davet
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
Rum basını: Tansu Çıdan cinayetinin sebebi “kuşku”
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Salı günü Meclis’te görüşülmeye başlanacak
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Salı günü Meclis’te görüşülmeye başlanacak
KTÖS, Şehit Yalçın İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı: Şiddet kabul edilemez
KTÖS, Şehit Yalçın İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı: Şiddet kabul edilemez
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Yeşilköy'de sözün bittiği yerdeyiz
Yeşilköy'de sözün bittiği yerdeyiz
Sahte Belgeye bir ay hapis
Sahte Belgeye bir ay hapis

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim