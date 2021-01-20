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Yarın ve Cuma sabahı don olayı bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve Cuma sabah saatlerinde don olayı beklendiğini bildirdi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 15:50
Yarın ve Cuma sabahı don olayı bekleniyor
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Önümüzdeki yedi günlük süreçte en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 ºC dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 21-27 Ocak tarihleri arasında bölge, periyodun ilk yarısı yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli ikinci yarısı ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak ve sabah saatleri don olayı görülecek.

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Açık ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu geçecek cuma gününün sabahı da don olayı bekleniyor.

Hafta sonu parçalı ve çok bulutlu veya parçalı bulutlu, önümüzdeki haftanın ilk günleri ise parçalı ve çok bulutlu olacak.

Rüzgar, yarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde de kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Son Güncelleme: 20.01.2021 16:50
Anahtar Kelimeler:
Don Olayı
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