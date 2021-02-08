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Yarın ve Çarşamba günü sis var

Meteoroloji Dairesi, yarın ve Çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini açıkladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:50
Yarın ve Çarşamba günü sis var
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre , bölge periyodun ilk yarısında yüksek basınç, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava yarın, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Çarşamba açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, perşembe açık ve az bulutlu, Cuma parçalı ve az bulutlu olacak.

Hafta sonunda, Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazar da parçalı ve az bulutlu olacak.

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Önümüzdeki hafta Pazartesi havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.  

Rüzgâr periyodun ilk günü Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batılı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Son Güncelleme: 08.02.2021 15:54
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiKktc SisSis
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