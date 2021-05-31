Yarın ve Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:19
Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.