Yarın ve Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın gece yarısı ile çarşamba günü saat 21.00 arasında rüzgarın güney ve batı yönlerden fırtınamsı şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

