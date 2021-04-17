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Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı var

Bakanlar Kurulu’nun, yerel Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ile ilgili aldığı ek tedbirler, Pazartesi uygulamaya giriyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi 12:45
Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı var
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ YENİ ALINAN KARARLAR UYGULAMAYA GİRİYOR

PAZARTESİDEN İTİBAREN GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 21.00’DE BAŞLAYACAK; MARKETLER 20.00’DE KAPANACAK

Son haftalarda olduğu gibi yarın da tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak; eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında her yer kapalı olacak.

Bu akşam saat 22.00’de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.

YENİ HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 21.00-05.00 ARASI

19 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında, hafta içi ve Cumartesi gece 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Daha önce geceleri sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlıyordu.

Marketlerin çalışma saatlerinde de bir saat kısaltmaya gidildi. Bakanlar Kurulu kararına göre, önümüzdeki haftadan itibaren marketler sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak.

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Cumartesi açık olan sektörler 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu karar 21 Nisan tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek.

KAMU NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE DEVAM EDECEK

Kamuda tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek.

Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılabilecek. Nargile kesinlikle yasak...

TOPLU İBADET VE İFTAR YEMEKLERİ YAPILMAYACAK

Yoğun vaka artışı nedeniyle toplu ibadet ve iftar yemekleri de yapılmayacak.

Açık olan iş yerlerinde 5 metrekareye bir kişi düşecek şekilde hizmet verilmeye devam edilecek.

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Son Güncelleme: 17.04.2021 12:55
Anahtar Kelimeler:
Covid19YasakSokakKktc
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