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Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı var

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde geceleri ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulaması uyarınca bu akşam saat 21.00’de başlayacak yasak, pazartesi 05.00’te kalkacak.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30
Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı var
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Pazartesiden itibaren gece sokağa çıkma yasağı 21.00 yerine 22.00’de başlayacak ve yine ertesi gün saat 05.00’e kadar sürecek.
Pazar yasakları iki hafta sonra kalkacak; geceleri sokağa çıkma yasağı da 23.00’te başlayacak.
Sağlık Bakanlığı’nın arife günü duyurduğu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarının uygulanmasına ilişkin kararlarına göre, bu akşam 21.00’de başlayacak ve Pazartesi 05.00’te kalkacak sokağa çıkma yasağında temel ihtiyaçlar haricinde dışarı çıkmak yasak. 
Yarın (Pazar) nöbetçi eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı. 
Restoran, kafe, pastane ve meyhaneler ise yarın yalnızca paket servisi hizmeti verebilecek.
Yeni haftada perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecek. Marketler 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
PAZARTESİDEN İTİBAREN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 22.00’DE BAŞLAYACAK
Koronavirüs vaka sayılarında azalma görülmesi nedeniyle yasaklarda gevşeme olacak ve pazartesiden itibaren gece sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayacak.
“Pazartesi-Cumartesi saat 22.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 22.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak olacak. 
Pazartesiden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-21.00; marketler 07.00-21.00; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-21.30 saatleri arasında faaliyette olacak.
PAZAR YASAĞI KALKACAK… GECE YASAĞI 23.00’TE BAŞLAYACAK
Vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde sokağa çıkma yasağı uygulamasında 27 Mayıs Perşembe gününden itibaren yeniden değişikliğe gidilecek ve yasak süresi kısalacak. 
Buna göre, haftanın tüm günleri saat 23.00 ile 05.00 arsasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günleri de bu kurala dahil olacak. 
DİĞER BAZI KARARLAR

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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı diğer kararlar arasında kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin ise azami 150 kişi ile yapılması bulunuyor. 
PAZARTESİDEN İTİBAREN AÇIK ALANLARDA CANLI MÜZİK YAPILABİLECEK
Önümüzdeki pazartesiden itibaren restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecek. Ancak canlı müzik yapacak müzisyenlerin her yedi günde bir PCR testlerini yinelemesi şartı var. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecek.
Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ve plajların belirlenen bir dizi kural kapsamında çalışması da mümkün olacak.
EV KARANTİNASI GENİŞLETİLDİ
Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği elektronik el bilekliği ile ev karantinası kriterleri 60 yaş üstü kişiler ve 18 yaş altı çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi.
KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜN
Ülkede Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacak. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacak.  
HALEN KAPALI OLAN YERLER
KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde halen kapalı olan yerler şunlar:
“Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.”
Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmıyor. Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.

 

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Son Güncelleme: 15.05.2021 14:43
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