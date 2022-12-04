banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü...
Barda olaylı gece... 18 yaşındaki genç kız alev aldı!
Barda olaylı gece... 18 yaşındaki...
Lefkoşa'da hırsızlık... Teleskopik direkleri çaldılar!
Lefkoşa'da hırsızlık...
Çantayı alıp, koşarak kaçmaya çalıştılar!
Uyuşturucudan 5 tutuklu
Yerel seçimlere yönelik kesinleşen adaylar YSK tarafından bugün ilan edilecek
Yerel seçimlere yönelik kesinleşen adaylar...
banner405

Yarın seçim propagandasının başlangıç günü

04 Aralık 2022 Pazar 15:30
Yarın seçim propagandasının başlangıç günü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için yarın seçim propaganda sürecinin başlayacağını açıkladı.

YSK’dan yapılan açıklamada, bu süreçte uyulması gereken kurallara yer verildi.

Bu doğrultuda seçimlere katılan siyasal partiler, bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacağı bildirildi.

Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

Oy pusulası örneklerinin her zaman dağıtılabileceği kaydedilen YSK açıklamasında propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulmasının yasal olduğu vurgulandı.

Siyasal partilerin ve bağımsız belediye başkan adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılması gerekiyor.

Diğer kurallar şu şekilde:

“Bağımsız muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeliği adaylarına, talep etmeleri halinde, şehir ve kasabalarda ilgili İlçe Seçim Kurulları tarafından, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından duvar ilanı asmak üzere yer tespiti yapılır. Bağımsız muhtar adaylarının ve İhtiyar Heyeti Üyeliği adaylarının duvar ilanları, masraflarını kendilerinin karşılayacağı portatif (taşınabilir) panolar üzerinde teşhir edilir. Adaylar ve siyasal partiler, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbesttirler. 

Talep eden her siyasal partiye ve her bağımsız belediye başkan adayına, aynı ölçüde saha verilir ve şehir ve kasabalarda, ilçe seçim kurulları, köylerde muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından o bölgede seçime katılan siyasal partiler ve bağımsız belediye başkan adaylarından başvuranların temsilcileri önünde ad çekme ile bunların o sahadaki ilânlarının yer sırası saptanır.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilân asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclis Başkanı Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Meclis Başkanı Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi “Sözümüzü Yükseltiyoruz” etkinliğine sponsor oldu
Kıbrıs Vakıflar İdaresi “Sözümüzü Yükseltiyoruz” etkinliğine sponsor oldu
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti
Coşkun: “Elektrikli scooterlar trafikte karmaşa yaratıyor”
Coşkun: “Elektrikli scooterlar trafikte karmaşa yaratıyor”
Barda olaylı gece... 18 yaşındaki genç kız alev aldı!
Barda olaylı gece... 18 yaşındaki genç kız alev aldı!
Efendi: “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz”
Efendi: “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz”
Yerel seçimlere yönelik kesinleşen adaylar YSK tarafından bugün ilan edilecek
Yerel seçimlere yönelik kesinleşen adaylar YSK tarafından bugün ilan edilecek
Alayköy İlk Okulundan Yine Anlamlı Etkinlik
Alayköy İlk Okulundan Yine Anlamlı Etkinlik

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim