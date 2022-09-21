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Yarın sağanak yağmur bekleniyor

21 Eylül 2022 Çarşamba 15:30
Yarın sağanak yağmur bekleniyor

Yarın ve cuma fırtınamsı rüzgar var

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer  sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin  22-28 Eylül tarihlerini kapsayan tahminine göre,  bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Hava,  yer yer yarın sağanak yağışlı, diğer günler açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 31 – 34 derece, sahillerde 27 – 30 derece   dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, perşembe ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı esecek.

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Son Güncelleme: 21.09.2022 15:36
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