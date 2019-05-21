Yarın kurulacak UBP-HP hükümeti, KKTC’nin 35’inci hükümeti olacak

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nin yarın hükümet protokolünü imzalayıp oluşturacağı koalisyon hükümeti, KKTC’nin 35’inci hükümeti olacak.

“KKTC’nin ilk dörtlü koalisyon hükümeti” sıfatını taşıyan CTP-HP-TDP-DP koalisyonunun, 460 gün sürerek 9 Mayıs’ta Başbakan Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunduğu istifasıyla sona ermesinin ardından başlayan yeni hükümet kurma süreci bugün tamamlandı.

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP ile HP’nin hükümet kurma konusundaki uzlaşısıyla birlikte Başbakan olacak.

Yeni hükümetin kurulmasıyla Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

Meclis’te, UBP’nin 21, HP’nin ise 9 milletvekili bulunuyor. CTP 12, TDP ve DP 3’er, YDP de 2 milletvekiline sahip.

KKTC’DE HÜKÜMETLER…

KKTC’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983’ten bugüne 34 hükümet görev yaptı. Yeni kurulacak hükümet, ülkenin 35’inci hükümeti olacak.

Başbakanlık web sitesindeki bilgilere göre KKTC’de hükümetler ve görev yaptıkları tarihler şöyle:

1. III. Çağatay Hükümeti (15.03.1982 - 13.12.1983)

2. II. Konuk Hükümeti (13.12.1983 - 19.07.1985)

3. I. Eroğlu Hükümeti (19.07.1985 - 02.09.1986)

4. II. Eroğlu Hükümeti (02.09.1986 - 23.05.1988)

5. III. Eroğlu Hükümeti (23.05.1988 - 11.05.1989)

6. III. Eroğlu Hükümeti Değişiklik (11.05.1989 - 20.06.1990)

7. IV. Eroğlu Hükümeti (20.06.1990 - 24.03.1992)

8. IV. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (24.03.1992 - 01.01.1994)

9. I. Atun Hükümeti (01.01.1994 - 08.01.1995)

10. I. Atun Hükümeti Değişikliği (18.01.1995 - 22.05.1995)

11. II. Atun Hükümeti (22.05.1995 - 11.12.1995)

12. III. Atun Hükümeti (11.12.1995 - 16.08.1996)

13. V. Eroğlu Hükümeti (16.08.1996 - 16.09.1998)

14. V. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (16.09.1998 - 30.12.1998)

16. VII. Eroğlu Hükümeti (08.06.2001 - 13.01.2004)

17. Talat Hükümeti (13.01.2004 - 09.08.2004)

18. Talat Hükümeti (09.08.2004 - 08.03.2005)

19. Talat Hükümeti (08.03.2005 - 26.04.2005)

20. Soyer Hükümeti (26.04.2005 - 25.09.2006)

21. II.Soyer Hükümeti (25.09.2006 - 04.06.2007)

22. II.Soyer Hükümeti Değişiklik (04.06.2007 - 11.03.2008)

23. II.Soyer Hükümeti Değişiklik (11.03.2008 - 04.05.2009)

24. Eroğlu Hükümeti (04.05.2009 - 17.05.2010)

25. Küçük Hükümeti (17.05.2010 - 06.04.2011)

26. Küçük Hükümeti Değişiklik (06.04.2011 - 07.09.2012)

27. Küçük Hükümeti Değişiklik (07.09.2012 - 18.09.2012)

28. Küçük Hükümeti Değişiklik (18.09.2012 - 06.06.2013)

29. Siber Hükümeti (06.06.2013 - 02.09.2013)

30. Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (02.09.2013 - 10.10.2014)

31. Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (10.10.2014 - 16.07.2015)

32. Kalyoncu Hükümeti (16.07.2015 - 16.04.2016)

33. Özgürgün Hükümeti (16.04.2016 - 02.02.2018)

34. Erhürman Hükümeti (2 Şubat 2018-9 Mayıs 2019)