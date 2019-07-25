Yarın Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi ve Simena Hotel bölgesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.