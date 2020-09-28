Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle Tatlısu sahil civarına bir süre elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
28 Eylül 2020 Pazartesi 19:46
Son Güncelleme: 28.09.2020 19:49
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle Tatlısu sahil civarına bir süre elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle Tatlısu sahil civarına bir süre elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.