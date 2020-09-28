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Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle Tatlısu sahil civarına bir süre elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:46
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle Tatlısu sahil civarına bir süre elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye; kesinti 10.00 ile 11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 28.09.2020 19:49
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