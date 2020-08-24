Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek, İskele Longbeach bölgesine yarın 5 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 08.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, İskele Longbeach bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
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