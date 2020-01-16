Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Bahçeli’de Boray Apartmanları Bölgesi’nin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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