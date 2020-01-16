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Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Dikkat!

Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Dikkat!

16 Ocak 2020 Perşembe 14:30
Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Bahçeli’de Boray Apartmanları Bölgesi’nin elektrik enerjisi  yarın kesik olacak.

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Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 16.01.2020 18:03
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