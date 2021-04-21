Yarın elektrik kesintisi var

Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Bahçeli köyüne elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında yapılacak.

Vadili köyünde yarın elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği açıklamasına göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Vadili Ağıllar Bölgesi, Kudret Yem Sanayi ve Eler Tavukçuluk bölgesine elektrik verilemeyecek.