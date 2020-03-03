Yarın elektrik kesintisi var

Girne Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ship in Hotel civarına yarın bir süre elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek elektrik kesintisi, alçak gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.
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