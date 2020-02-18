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Yarın elektrik kesintisi var

Dikkat!

Yarın elektrik kesintisi var

Dikkat!

18 Şubat 2020 Salı 11:46
Yarın elektrik kesintisi var
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Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada,” Lefkoşa/Güzelyurt anayolunun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi ve Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi’nin” elektrik enerjisinin yarın 09.00-13.00 saatleri arasında kesik olacağı kaydedildi. 
Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 15:14
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Elektrik Kesintisi
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