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Yarın elektrik kesintisi var

Yarın elektrik kesintisi var

17 Eylül 2019 Salı 12:11
Yarın elektrik kesintisi var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) , Karaağaç ve Esentepe bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

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Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi’nin yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi 

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Son Güncelleme: 17.09.2019 15:45
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