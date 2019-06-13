Yarın elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lapta oteller ve Aytoro bölgelerine yaklaşık 3 elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-12.30 saatleri arasında olacak.



Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.