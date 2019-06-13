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Yarın elektrik kesintisi var

Yarın elektrik kesintisi var

13 Haziran 2019 Perşembe 16:09
Yarın elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lapta oteller ve Aytoro bölgelerine yaklaşık 3 elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-12.30 saatleri arasında olacak.

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Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.

 

Son Güncelleme: 13.06.2019 19:19
Anahtar Kelimeler:
Lapta Elektrik Kesintisi
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