banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Gönyeli’de ev yangını
GÖNYELİ’DE EV YANGINI
Yüksekten düşen kişi yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Güzelyurt’ta çek hırsızlığı
GÜZELYURT'TA ÇEK HIRSIZLIĞI
Girne’de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
banner307
Flaş Haber
Evinde ölü olarak bulundu
Kapat

Yarın elektrik kesintisi var

Dikkat!

Yarın elektrik kesintisi var

Dikkat!

24 Mart 2019 Pazar 08:47
Yarın elektrik kesintisi var

Girne’de yarın, Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında yaklaşık 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere doğuda; Karaoğlanoğlu İlkokulu ile Karaoğlanoğlu Postanesi bölgesi, güney doğuda; Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Edremit Yolu ve Edremit'in kuzey kısmı ile Köy içi, GAÜ Erkek Yurdu ve Civarından başlayarak batıda; Lapta ve Karşıyaka’nın kuzey doğu sahil şeridini de içine alan bölgede dönüşümlü olarak elektrik enerjisi kesik olacak.
 

Son Güncelleme: 24.03.2019 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fide Etkinliği Düzenleniyor
Fide Etkinliği Düzenleniyor
Polisiye Olaylar… Gönyeli’de Bir Evde Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı
Polisiye Olaylar… Gönyeli’de Bir Evde Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı
Samani: “cep Telefonlarının Adanın Hem Kuzeyinde Hem De Güneyinde Çalışır Hale Gelmesi İçin Rum Gsm Operatörleri İle Rum Liderliği Arasındaki Prosedürlerin Tamamlanması Bekleniyor”
Samani: “cep Telefonlarının Adanın Hem Kuzeyinde Hem De Güneyinde Çalışır Hale Gelmesi İçin Rum Gsm Operatörleri İle Rum Liderliği Arasındaki Prosedürlerin Tamamlanması Bekleniyor”
55. Kütüphane Haftası Yarın Başlıyor
55. Kütüphane Haftası Yarın Başlıyor
Erhürman: “Kadın kooperatifleri kurulmalı”
Erhürman: “Kadın kooperatifleri kurulmalı”
24 Mart Dünya Tüberküloz Günü…
24 Mart Dünya Tüberküloz Günü…
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
İskele Belediyesi'nin Düzenlediği Ödüllü Fotoğraf Sergisi Sonuçlandı
İskele Belediyesi'nin Düzenlediği Ödüllü Fotoğraf Sergisi Sonuçlandı
Gazimağusa’nın Sembolü Karga Heykeli’nin Açılışı Yapıldı
Gazimağusa’nın Sembolü Karga Heykeli’nin Açılışı Yapıldı
Öztürkler: “kktc’deki Liselerden Mezun Gençlerin Üniversiteleşme Oranı Yıllar Geçtikçe Artıyor, Ayrıca İçe Kapalı Öğretim Modeline Doğru Gidiliyor”
Öztürkler: “kktc’deki Liselerden Mezun Gençlerin Üniversiteleşme Oranı Yıllar Geçtikçe Artıyor, Ayrıca İçe Kapalı Öğretim Modeline Doğru Gidiliyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim