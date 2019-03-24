Yarın elektrik kesintisi var

Girne’de yarın, Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında yaklaşık 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere doğuda; Karaoğlanoğlu İlkokulu ile Karaoğlanoğlu Postanesi bölgesi, güney doğuda; Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Edremit Yolu ve Edremit'in kuzey kısmı ile Köy içi, GAÜ Erkek Yurdu ve Civarından başlayarak batıda; Lapta ve Karşıyaka’nın kuzey doğu sahil şeridini de içine alan bölgede dönüşümlü olarak elektrik enerjisi kesik olacak.

