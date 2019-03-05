Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103731
ALTIN
222.492
DOLAR
5.3887
STERLİN
7.0842
EURO
6.0893
Çelik'in haraç çetesi yakalandı
ÇELİK'İN HARAÇ ÇETESİ YAKALANDI
Hamile eşini dövdü
HAMİLE EŞİNİ DÖVDÜ
72 yaşındaki kadına tecavüz
72 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Hamile eşini dövdü
Kapat

Yarın elektrik kesintisi var

Yarın elektrik kesintisi var

05 Mart 2019 Salı 16:42
Yarın elektrik kesintisi var

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Açıklamaya göre belirtilen saatlerde Yedidalga, Bağlıköy, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı, Lapaz Öğrenci Yurdu ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak. 

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor.
 

Son Güncelleme: 05.03.2019 19:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktams Ve Mobbing İle Mücadele Derneği Arasında Protokol
Ktams Ve Mobbing İle Mücadele Derneği Arasında Protokol
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Girne Inner Wheel, Lapta Huzur Evi’ni Ziyaret Etti
Girne Inner Wheel, Lapta Huzur Evi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanlığı’nda “kadın Olarak Var Olabilmek” Çalıştayı... Meral Akıncı: “kadın, Toplumun Her Alanında Var Olabilmeli”
Cumhurbaşkanlığı’nda “kadın Olarak Var Olabilmek” Çalıştayı... Meral Akıncı: “kadın, Toplumun Her Alanında Var Olabilmeli”
Büro-iş İnönü Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Büro-iş İnönü Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Temalı Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı
Kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Temalı Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı
Tbmm Başkanı Şentop Boğaz Şehitliği’ni Ziyaret Etti
Tbmm Başkanı Şentop Boğaz Şehitliği’ni Ziyaret Etti
Maksimum Sanat, Minimum Risk Sergisi Açıldı
Maksimum Sanat, Minimum Risk Sergisi Açıldı
Yasemin Hareketi Ap Adaylarını Tanıttı
Yasemin Hareketi Ap Adaylarını Tanıttı
Kar-iş, Güzergah İzni Verilmemesi Gerektiğini Söyledi
Kar-iş, Güzergah İzni Verilmemesi Gerektiğini Söyledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim