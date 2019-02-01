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Yarın elektrik kesintisi var

Yarın elektrik kesintisi var

01 Şubat 2019 Cuma 14:08
Yarın elektrik kesintisi var

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Girne’de 2 saatlik sürelerle dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre,  kesinti yapılacak bölgeler şöyle;

“Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi, Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Restaurant Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı, Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi ve Askeri Hastahane, Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve civarı”

Son Güncelleme: 01.02.2019 18:15
Anahtar Kelimeler:
GirneElektrik Kesintisi
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