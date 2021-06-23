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Yarın elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi nedeniyle yarın Lefkoşa Gönyeli ile Boğaz’da bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.

23 Haziran 2021 Çarşamba 14:45
Yarın elektrik kesintisi var
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi nedeniyle yarın Lefkoşa Gönyeli ile Boğaz’da bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, eski Gönyeli-Boğaz yolunda polis lojmanlarıyla mülk sitesi arası, Boğaz polis lojmanlarıyla Karter Kışlası arası, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasında yarın 3 saat elektrik kesik olacak.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00 ile 13.00 saatleri arasında uygulanacak. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2021 15:03
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