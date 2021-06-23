Yarın elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi nedeniyle yarın Lefkoşa Gönyeli ile Boğaz’da bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, eski Gönyeli-Boğaz yolunda polis lojmanlarıyla mülk sitesi arası, Boğaz polis lojmanlarıyla Karter Kışlası arası, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasında yarın 3 saat elektrik kesik olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi nedeniyle yarın Lefkoşa Gönyeli ile Boğaz’da bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.