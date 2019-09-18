Yarın elektrik kesintisi olacak

Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’ne verilen elektrikte yarın kesinti olacak.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 09:00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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