Yarın elektrik kesintisi olacak

Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’ne verilen elektrikte yarın kesinti olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 09:00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.