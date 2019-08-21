Yarın elektrik kesintisi olacak

Girne’nin batısında bazı bölgelere yarın 09.00 ile 14.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 14.00 arasında, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ile Edremit çemberi civarının elektrik enerjisi kesik olacak.