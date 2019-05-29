Yarın elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da yarın eski BRTK binasının bulunduğu bölgede yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 10.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Lefkoşa eski BRTK binasın bulunduğu bölgede; Tomruk, Çiğdem, Yasemin ve Yonca Sokaklarının elektrik enerjisi kesik olacak.