Yarın elektrik kesintisi ar

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Kalkanlı bölgesindeki iki sokakta yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle Kalkanlı bölgesindeki Papatya ve Ortans sokaklarında sabah 09.00- 16.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.