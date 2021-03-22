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Yarın Dünya Meteoroloji Günü

Yarın Dünya Meteoroloji Günü. Meteoroloji mühendisleri, küresel ısınmaya, afet sayılarının iklim değişikliğine bağlı olarak her yıl arttığına dikkat çekti, “İklim değişirken, hem kendimizi hem de kentimizi değiştirmeliyiz” uyarısında bulundu.

22 Mart 2021 Pazartesi 12:45
Yarın Dünya Meteoroloji Günü
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Meteoroloji Mühendisleri Odası gün nedeniyle basın bildirisi yayımladı. Küresel ısınmaya ve sonuçlarına dikkat çekilen mesajda, az tüketmenin, geri dönüştürmenin ve yeniden kullanmanın her bireyin yaşam felsefesi olması gerektiği vurgulandı.
Bildiride ayrıca, KKTC’de meteoroloji mesleğine ve hizmetlerine gereken önemin verilmesi, Meteoroloji Dairesi’nin hizmet kalitesinin arttırılması, boş olan 5 Meteoroloji Mühendisliği kadrosunun acil olarak doldurulması istendi.

Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın ana sözleşmesinin, yürürlüğe girdiği 23 Mart 1950’nin yıl dönümü her yıl Dünya Meteoroloji günü olarak kutlanıyor. Teşkilatın bu yıl için belirlediği tema, “Okyanus, İklimimiz ve Hava Durumu” 

Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın bildirisinde Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın 2020 yılı geçici iklim raporu da paylaşıldı. Raporda 2020 yılının en sıcak 3 yıldan biri olduğu belirtiliyor.
Rapora göre, 2020 yılı endüstri öncesi dönem ortalamalarından 1,2 santigrat daha sıcaktı. Ocak- Kasım 2020 dönemi için ortalama küresel kara ve okyanus yüzey sıcaklığı, 20’nci yüzyıl ortalaması olan 14 santigradın, bir derece üzerinde gerçekleşti, 2020, 2016 yılından sonra kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Küresel ısınma, dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir husustur. Artan sıcaklık değerinin 1 buçuk santigradın üzerine çıkmaması en büyük hedeftir. Nitekim iklim araştırmacıları bu değerin artmasının ve 2’ye ulaşmasının tehlikelerinin büyük olacağını ifade ediyor.

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Bildiride dikkat çekilen diğer hususlarsa şöyle:
“Küresel iklim değişimine bağlı olarak meteorolojik kaynaklı afet sayıları her geçen yıl artıyor. Çevre sorunlarını azaltmak ve sürdürülebilir bir kalkınmayı başarmak afetleri dikkate almakla ve afet risklerini azaltmakla mümkündür. 
İklim değişirken, hem kendimizi hem de kentimizi değiştirmeliyiz. Afet zarar ve risklerini azaltmak, afet ve acil durum planını yapmak, ekip ve donanımları hazırlamak ve halkı eğitmek yetkililerin başlıca görevleri olmalıdır. Afet yönetimi programı dâhilinde yapılmayan yatırımlar, afet sonrası zarar olarak geri dönmektedir. 
Az tüketmek, geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak her bireyin yaşam felsefesi olmalıdır.”

Bildiride, özellikle son zamanlarda iklim çalışmaları yapabilecek Meteoroloji Mühendisliği mesleğinin dünyada önem kazandığına da işaret edilerek şu değerlendirme ve taleplerde bulunuldu:
“KKTC’de de meteoroloji mesleğine ve hizmetlerine gereken önemin verilmesi ve devletin çok önemli bir kurumu olan ve hemen hemen her sektöre hizmetler veren Meteoroloji Dairesi’nde halen boş münhal bulunan (5) beş Meteoroloji Mühendisliği kadrolarının acil olarak doldurulması kurum için büyük bir ihtiyaçtır. Halihazırda iki (2) Meteoroloji Mühendisinin görev yaptığı Meteoroloji Dairesi’nde çalışma ve hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi noktasında Meteoroloji Mühendislerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısı ile ülkede var olan işsiz Meteoroloji Mühendislerinin ivedi olarak mesleklerini icra edebilecekleri görevlerine gelmeleri başta Meteoroloji Dairesi ve ülke meteoroloji hizmetleri için büyük kazanım olacaktır.”
 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 14:17
Anahtar Kelimeler:
Dünya Meteoroloji Günü
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