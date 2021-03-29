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Yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

Dikkat!

29 Mart 2021 Pazartesi 18:00
Yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
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Mağusa’da yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

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Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00 – 15.00 saatleri arasında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi'ne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin ilgili bölgelere 45 dakikalık aralarla dönüşümlü olarak sağlanacağı da belirtildi.

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Son Güncelleme: 29.03.2021 18:06
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