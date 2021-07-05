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Yarın da elektrik kesintisi var!

KIB-TEK yarın elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve kesintilerin hangi saatlerde yapılacağını açıkladı..

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:45
Yarın da elektrik kesintisi var!

1-Girne'de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, şebekedeki çalışmadan dolayı, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Alsancak doğu sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Parkı’nın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı-dağ yönü bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

2-Güzelyurt’ta da yarın 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güzelyurt’a elektrik verilemeyecek.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 15:20
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