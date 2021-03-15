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Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi , 16- 22 Mart tarihleri arasındaki hava raporunu açıkladı..

15 Mart 2021 Pazartesi 15:00
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
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Önümüzdeki 3 gün yer yer sağanak yağmur, rüzgarın da kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Ülke, 16- 22 Mart tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu, bazen parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 17-20 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.  

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Son Güncelleme: 15.03.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
Kktc Sağanak Yağmurlu
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