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Yarın “Caretta Caretta Şenliği” düzenlenecek

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30
Yarın “Caretta Caretta Şenliği” düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Çevre Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulübü iş birliğinde, yarın “Caretta Caretta Şenliği” düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik Lapta Güzelyalı Sahilinde yer alacak ve saat 17.30’da başlayacak.

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Çocuklara bir şölen havasında çevre bilincini aşılama ve ülkenin doğal güzelliklerini sahiplenme duygusunu yaşatmanın amaçlandığı etkinlik Lapta Belediyesi ev sahipliği ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti "Karşıyaka Turtle Watch Ekibi"nin gözetiminde Vakıf ve Kulüp üyeleri ile  SOS çocuk köyü eğitmen ve çocukların katılımıyla  gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı belirtilen şölende uzmanlarca verilecek "Caretta Caretta Kaplumbağaları Brifingi"nin ardından, açılım için süresi tamamlanan yumurtlama çukurları açılarak yavru "Caretta Caretta Kaplumbağaları"nın denize ulaşımına tanıklık edilecek.

Etkinlikte emeği geçenler organizatör ve sponsorlara teşekkür sertifikası da verilecek.

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Son Güncelleme: 18.08.2021 17:22
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