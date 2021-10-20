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Yarın birçok bölgede elektrik kesintisi olacak

KIB-TEK yarınki elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

20 Ekim 2021 Çarşamba 13:45
Yarın birçok bölgede elektrik kesintisi olacak

 Tatlısu Yalı Mahallesi, eski gölet ve seralar bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik, şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı kesilecek.

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Tüfekci Apartmanları, Lefke Sosyal Konutlar ve civarı, Akdeniz Öğrenci Yurtları, Akbeli Öğrenci Yurdu, Aycan Apartmanları, Celal Alpcan-Hakan Ersev Apartmanları ve bölgedeki su motorları. Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt sosyal konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Doğancı İnşaat Apartmanları, Denizkonağı Öğrenci Yurtları, Tahsin Şen Apartmanları, Lord Apartmanları, Alpcan Towers ve bölgedeki su motorları, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı ve Bölgedeki su motorları, Ömerli, Yedidalga, Bağlıköy, Serhat İnay Apartmanı, Hakan Oran Sitesi, Alpcan Öğrenci Yurtları, Lapaz Öğrenci Yurdu ve Velmer Hotel etkilenecek.

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GÜZELYURT, BOSTANCI VE AYDINKÖY BÖLGESİNDE DE 7 SAATLİK KESİNTİ OLACAK

Ayrıca yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yine 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest, Gaziveren Tepe Mah, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest, Çiftlikevi Rest, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu. Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı. Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Girne Çatalköy’de elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  09:00-16:00 saatleri arasında; Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi ve Savyon Sitesi Bölgesi bölgesine elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

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Son Güncelleme: 20.10.2021 13:47
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