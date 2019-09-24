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Yarın Beylerbeyi köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Beylerbeyi Köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak.

Yarın Beylerbeyi köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Beylerbeyi Köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak.

24 Eylül 2019 Salı 09:00
Yarın Beylerbeyi köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Beylerbeyi Köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 08:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.

Son Güncelleme: 24.09.2019 12:06
Anahtar Kelimeler:
Beylerbeyi Elektrik Kesintisi
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