Yarın Beylerbeyi köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Beylerbeyi Köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak.
Yarın Beylerbeyi köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Beylerbeyi Köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak.
24 Eylül 2019 Salı 09:00
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Beylerbeyi Köyü içinde elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 08:30 ile 13:30 saatleri arasında olacak.
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