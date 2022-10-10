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Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

Dikkat!

10 Ekim 2022 Pazartesi 16:15
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

1- Girne bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy’ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi ile Ozanköy mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek.

2- Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne’de bazı bölgelere yarın yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerinde 9.30-14.00 saatleri arasında olacak.

Kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak.

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Son Güncelleme: 10.10.2022 17:34
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