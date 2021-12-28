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Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

28 Aralık 2021 Salı 16:15
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

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“Lefke Gemikonağı yolu, LAÜ ve civarı, Tüfekci Apartmanları, Lefke Sosyal Konutlar ve civarı, Akdeniz Öğrenci Yurtları, Akbeli Öğrenci Yurdu, Aycan Apartmanları, Celal Alpcan-Hakan Ersev Apartmanları ve bölgedeki su motorları, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Doğancı İnşaat Apartmanları, Denizkonağı Öğrenci Yurtları, Tahsin Şen Apartmanları, Lord Apartmanları, Alpcan Towers ve bölgedeki su motorları, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı ve Bölgedeki su motorları, Ömerli, Yedidalga, Bağlıköy, Serhat İnay Apartmanı, Hakan Oran Sitesi, Alpcan Öğrenci Yurtları, Lapaz Öğrenci Yurdu ve Velmer Hotel bölgelesi.” 

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Son Güncelleme: 28.12.2021 17:38
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