Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 09.00 - 16.00 saatleri arasında yaşanacak kesintiden Alsancak, Maramonte yolu ve Halk Plajı bölgesinin etkileneceği kaydedildi.
Son Güncelleme: 09.09.2021 17:06
Orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle Alsancak’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceği bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 09.00 - 16.00 saatleri arasında yaşanacak kesintiden Alsancak, Maramonte yolu ve Halk Plajı bölgesinin etkileneceği kaydedildi.