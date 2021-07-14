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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

 

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:30
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

1- Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta Yeşilyurt Ecevit Caddesi civarına ve Şeker Sokak civarına yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.

2-  Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lapta Başpınar Meydanı’nın (Yeni Camii) dağ kısmına yarın 7 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.

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Son Güncelleme: 14.07.2021 18:07
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