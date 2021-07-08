Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

1- LEFKE HASAN EFE SOKAK VE HACI KARAOSMAN SOKAK BÖLGELERİNE YARIN 3 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
Lefke Hasan Efe Sokak ve Hacı Karaosman Sokak bölgelerinde yarın yaklaşık üç saat elektrik kesintisi olacak.
2- Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 16.00 saatleri arasında Lapta Başpınar Meydanı’nın (Yeni Camii) dağ kısmına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor.
3- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.30 – 16.30 saatleri arasında Karaağaç ve Esentepe’nin batı sahiline elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.