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Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

08 Temmuz 2021 Perşembe 16:15
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

1- LEFKE HASAN EFE SOKAK VE HACI KARAOSMAN SOKAK BÖLGELERİNE YARIN 3 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
Lefke Hasan Efe Sokak ve Hacı Karaosman Sokak bölgelerinde yarın yaklaşık üç saat elektrik kesintisi olacak. 

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Lefke Hasan Efe Sokak ve Hacı Karaosman Sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek. 

2- Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 16.00 saatleri arasında Lapta Başpınar Meydanı’nın (Yeni Camii) dağ kısmına elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor. 

3- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.30 – 16.30 saatleri arasında Karaağaç ve Esentepe’nin batı sahiline elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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Son Güncelleme: 08.07.2021 18:05
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