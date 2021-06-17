Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

İskele ve Gemikonağı bölgelerinde yarın gün içinde elektrik kesintileri yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı İskele Merkez bölgesine 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına ise 10:00 ile 12:00 arası elektrik verilemeyecek.