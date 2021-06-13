banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 12:00 ile 14:00 saatleri arasında Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

13 Haziran 2021 Pazar 16:00
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
banner337

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

banner341

banner360
Son Güncelleme: 13.06.2021 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği Yunanistan Başbakanı’nı eleştirdi
İnsan Hakları Derneği Yunanistan Başbakanı’nı eleştirdi
Cumhurbaşkanı Tatar 11. Ceviz Festivali’ni gezdi
Cumhurbaşkanı Tatar 11. Ceviz Festivali’ni gezdi
YDP’ye 132 yeni üye katıldı
YDP’ye 132 yeni üye katıldı
Üstel, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle mesaj yayınladı
Üstel, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle mesaj yayınladı
Emekli Polisler Atilla Sav ile ilgili yayınlara tepki gösterdi
Emekli Polisler Atilla Sav ile ilgili yayınlara tepki gösterdi
“Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasında yüzde 50 artış sağlandı”
“Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasında yüzde 50 artış sağlandı”
"Yurttaşların plajlara özgürce girmeleri engelleniyor”
"Yurttaşların plajlara özgürce girmeleri engelleniyor”
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Açık Pazarcılar Birliği Lefkoşa’da pazarın cumartesi günü kurulmasını istiyor
Açık Pazarcılar Birliği Lefkoşa’da pazarın cumartesi günü kurulmasını istiyor
Salih Karagözlü başkanlığa getirildi
Salih Karagözlü başkanlığa getirildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim