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Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

 

25 Şubat 2021 Perşembe 16:00
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
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Mesarya bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

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“Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları.”

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Son Güncelleme: 25.02.2021 17:04
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