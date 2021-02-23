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Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka ile Tuzla arasındaki bölge ve deve kuşu çiftliği bölgelerine yaklaşık 3 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

23 Şubat 2021 Salı 16:00
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
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Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka ile Tuzla arasındaki bölge ve deve kuşu çiftliği bölgelerine yaklaşık 3 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi, 13.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 17:09
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