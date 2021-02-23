Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka ile Tuzla arasındaki bölge ve deve kuşu çiftliği bölgelerine yaklaşık 3 buçuk saat elektrik verilemeyecek.
23 Şubat 2021 Salı 16:00
Son Güncelleme: 23.02.2021 17:09
Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka ile Tuzla arasındaki bölge ve deve kuşu çiftliği bölgelerine yaklaşık 3 buçuk saat elektrik verilemeyecek.
Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka ile Tuzla arasındaki bölge ve deve kuşu çiftliği bölgelerine yaklaşık 3 buçuk saat elektrik verilemeyecek.