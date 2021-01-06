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Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:09
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
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AŞAĞI CENGİZKÖY’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Aşağı Cengizköy Birinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

GAZİVEREN BÖLGESİNDE YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

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Aşağı Cengizköy Birinci Etap Sosyal Konut BölgesiGaziverenCengizköyElektrikKesintisi
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