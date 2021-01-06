Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

AŞAĞI CENGİZKÖY’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Aşağı Cengizköy Birinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

GAZİVEREN BÖLGESİNDE YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK