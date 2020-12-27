Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

ALEVKAYASI VE DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE YARIN BAZI YERLERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Değirmenlik bölgesindeki taş ocakları tesisleri ve su motorlarına, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın 09:00 ile yaklaşık 15:00 arasında Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.

GİRNE’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Girne’de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00’dan 15.00’e kadar Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak Köyüne elektrik verilemeyeceği kaydedildi.